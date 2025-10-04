ЗАЭС разрабатывает план обеспечения дополнительной водой для охлаждения

Для обслуживания реакторов ранее использовали воду из специального пруда-охладителя, который в основном пополняли водой из Каховского водохранилища

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 4 октября. /ТАСС/. Коллектив Запорожской АЭС работает над планом действий по снабжению станции дополнительной водой для обеспечения готовности вывода блоков на проектную мощность, когда руководством страны будет принято соответствующее решение. Об этом сообщил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Для охлаждения реакторов и других технологических процессов ЗАЭС ранее использовалась вода из специального пруда-охладителя. Основным источником его пополнения служило Каховское водохранилище, которое фактически высохло после разрушения в 2023 году украинскими войсками Каховской ГЭС на Днепре. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме "холодного останова", что значительно снижает потребность в воде для охлаждения. В пруду поддерживается безопасный для этого режима уровень, однако в будущем при переводе станции в режим генерации потребуется больший объем воды.

"Те мероприятия организационно-технические, которые мы выполнили здесь, позволяют говорить, что на данный момент есть средства, которыми мы можем обеспечить безопасность. Что может произойти завтра или через неделю, или если эта ситуация будет затягиваться, и нам придется пережить в этом режиме еще одно лето, два лета, не знаю сколько, сейчас тяжело прогнозировать. Мы над этим тоже работаем, над планом наших действий на случай, если ситуация будет затягиваться", - сказал Черничук.

В июне 2025 года глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о начале сооружения плавучей модульной насосной станции мощностью до 80 тыс. кубометров в час, которая решит все проблемы водоснабжения в случае вывода блоков ЗАЭС на проектную мощность. Черничук в сентябре сообщал ТАСС, сооружение насосной станции находится в высокой степени готовности. Ее непосредственная установка начнется после окончания боевых действий, вся реализация проекта займет около года.