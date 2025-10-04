"Контур. Закупки": крупный бизнес в 2025 году снизил расходы на бензин на 20,5%

Показатель по закупкам топлива за этот период составил 101 млрд рублей, следует из данных сервиса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Объем закупок бензина корпоративными заказчиками за январь - сентябрь 2025 года упал на 20% и составил 101 млрд рублей. Это следует из данных сервиса "Контур. Закупки", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В корпоративном сегменте <…> завершено 8,3 тыс. закупок против 12,5 тыс. год к году (минус 33,6%); сумма снизилась со 127 до 101 млрд рублей (минус 20,5%), тогда как средняя начальная максимальная цена (НМЦ) выросла с 10,1 до 12,2 млн рублей (плюс 20,8%)", - говорится в исследовании. Это означает, что сделок стало заметно меньше, но каждая из них крупнее за счет централизации потребностей и консолидации закупок, пояснили эксперты.

Число закупок топлива для обеспечения государственных и муниципальных нужд за январь - сентябрь 2025 года составило 26,9 тыс. против 28,6 тыс. годом ранее (минус 6%). При этом сумма контрактов выросла с 44,9 до 45,9 млрд рублей (плюс 2,2%), а средняя НМЦ увеличилась с 1,69 до 1,78 млн рублей (плюс 5,3%). "По 44-ФЗ [Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"] видим умеренную стабильность в деньгах при меньшем количестве процедур - это эффект укрупнения и индексации цен. По 223-ФЗ [Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"] снижение более резкое: часть корпоративных заказчиков переносит закупки на более поздние сроки или консолидирует потребности в крупных лотах. Для поставщиков бензина это означает меньше конкурсов, но выше средний чек", - пояснил эксперт сервиса "Контур. Закупки" Василий Данильчик.