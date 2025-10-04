ЗАЭС готова сотрудничать c США в случае принятия руководством РФ такого решения

Для решения вопросов безопасности энергостанции нужны нестандартные решения на высоком уровне, отметил директор ЗАЭС Юрий Черничук

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 4 октября. /ТАСС/. Запорожская АЭС готова сотрудничать с США по различным направлениям, если такое решение будет принято руководством России. Об этом заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо 2 сентября сообщил, что Москва готова рассмотреть сотрудничество с Вашингтоном и Киевом в вопросах, касающихся Запорожской атомной электростанции.

"Если будет принято решение на уровне правительства, на уровне руководства страны, естественно, ЗАЭС будет готова. <…> Технически, в принципе, мы готовы работать по разным схемам и сотрудничать с США, потому что это вопрос очень серьезный, очень деликатный. И самое что интересное - он такой нестандартный, нетривиальный, никогда такой вопрос не возникал. Поэтому для его решения нужны какие-то очень нестандартные решения от людей на достаточно высоком уровне", - сказал Черничук.

5 сентября генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что часть электроэнергии, вырабатываемой Запорожской АЭС, в случае ее пуска может стать предметом международного сотрудничества. Это обсуждается с американской стороной, РФ готова рассмотреть и участие Украины, если "возникнут условия", пояснил Лихачев.

В конце сентября 2022 года по итогам состоявшихся референдумов в состав РФ в качестве полноценных субъектов вошли Запорожская область, на территории которой находится ЗАЭС, а также ДНР, ЛHP и Херсонская область. 5 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией. Правом эксплуатации ЗАЭС наделена российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденная корпорацией "Росэнергоатом", входящей в структуру госкорпорации "Росатом". Имущественный комплекс ЗАЭС является собственностью Российской Федерации.