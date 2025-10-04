OneTwoTrip: россияне чаще бронируют пятизвездочные отели в Индии, Катаре и ОАЭ

В Индии доля пятизвездочных гостиниц от общего числа заказов составляет 65%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские туристы чаще всего с июня по сентябрь 2025 года бронировали пятизвездочные отели в Индии, Катаре, ОАЭ, на Кубе и в Египте. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"Топ стран возглавляет Индия: в 2025 году 65% отельных заказов там приходились на пятизвездочные гостиницы, а 2024 году эта доля была еще выше - 78%. На втором месте Катар, где в этом году в высокий сезон отели с пятью звездами выбирали в 52% случаев (год назад - 48%). Замыкает тройку лидеров ОАЭ с долей 51% (в 2024 году - 48%)", - рассказали эксперты.

При этом в Индии туристы бронировали пятизвездочные отели в среднем за 17,2 тыс. руб. в сутки (на 25% дороже, чем годом ранее), в Катаре - за 23,7 тыс. руб. (+28%), в ОАЭ - за 23,8 тыс. руб. (-12%).

Также в список стран, где россияне чаще всего выбирали пятизвездочные отели, вошли Куба (51% заказов приходится на подобные объекты, а стоимость номера составляет 16,7 тыс. руб. в сутки), Египет (49%, 22 тыс. руб.), Оман (47%, 41,7 тыс. руб.), Азербайджан (45%, 22 тыс. руб.), Китай (43%, 18 тыс. руб.), Вьетнам (38%, 13,6 тыс. руб.) и Мальдивы (34%, 52,2 тыс. руб.).

Согласно исследованию, в разрезе отдельных городов наибольшим спросом отели "пяти звезд" пользуются в Турции - в Белеке, туристической деревне Текирова недалеко от Кемера, и Ларе, курортном районе Антальи. В этих локациях на пятизвездочные отели приходится, соответственно, 98%, 88% и 78% от всех заказов. При этом в Текирове гостиницы категории "пять звезд" за год стали популярнее в 2,7 раза, в Белеке доля выросла на 15%, а в Ларе - на 12%. Дороже всего отдых в таких отелях в Текирове (94 тыс. руб. в сутки), следом идет Белек (69,1 тыс. руб.) и Лара (48 тыс. руб.).

В десятку также попал турецкий город Сиде: он оказался на восьмом месте с долей 55% и ценой за номер 34,7 тыс. руб. Кроме того, россияне часто выбирали пятизвездочные гостиницы этим летом в Лас-Вегасе, Шарм-эш-Шейхе, Абу-Даби, Варадеро, на курорте Нуса-Дуа и в Дубае, сообщили в компании.