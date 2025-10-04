В аэропорту Казани сняли ограничения
03:43
обновлено 03:54
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Казани. Об этом сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Казань. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
По данным Росавиации, в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. "Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - отметили в агентстве.