Продажи кокошников на российских маркетплейсах выросли более чем вдвое

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Продажи кокошников на российских маркетплейсах Wildberries и Ozon выросли более чем вдвое в 2025 году, сообщили ТАСС в пресс-службах онлайн-ретейлеров.

"На Wildberries отмечают резкий рост спроса на товары в русском стиле. И по обороту, и в натуральном выражении в лидерах кокошники, они же лидируют и по динамике прироста - в текущем году их оборот вырос на 110% по сумме продаж и на 84% по проданным штукам по сравнению с январем - сентябрем прошлого года. Речь идет о сотнях тысяч проданных товаров на сотни миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

По данным аналитиков РВБ, второе и третье места делят платки и платья в русском стиле. Их в 2025 году на маркетплейсе купили на 75% и 108% больше по обороту соответственно. При этом в натуральном выражении продажи платков выросли на 106%, а платьев на 75%.

Сарафаны пока массовым спросом не пользуются, но продажи выросли на 44% как по обороту, так и в натуральном выражении, добавили в компании.

По данным Ozon, продажи кокошников по состоянию на начало октября выросли в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года. При этом максимальный рост заказов зафиксирован накануне Масленицы - 27 февраля, когда показатель увеличился в 4,5 раза год к году. Кроме того, за год ассортимент национальных русских головных уборов на платформе удвоился.

В 2025 году наиболее востребованными стали красные кокошники - их продажи выросли в 2,7 раза, белые - в 2,1 раза, и черные - в 1,5 раза. Лидерами по популярности кокошников среди регионов стали Московская, Ростовская и Ленинградская области, отметили аналитики.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая" рассказал, что его очень радует, что русские девушки и девочки на мероприятиях начали носить кокошники и русские наряды.