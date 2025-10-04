В России часть зарплаты могут удержать в счет погашения долга по налогам

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин отметил, что для удобства налогоплательщиков доступно несколько способов оплаты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Долги по налогам могут обернуться для россиян начислением пени и удержанием части заработной платы для их погашения. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

Физлица, напомнил сенатор, не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, обязаны оплатить имущественные налоги, включающие транспортный, на недвижимость и земельный, а также НДФЛ с доходов от банковских вкладов, если сумма полученных процентов превысила необлагаемый лимит. Например, за 2024 год налоги необходимо заплатить не позднее 1 декабря 2025 года, отметил он.

"Если не уплатить налог вовремя, со следующего дня после окончания срока, то есть со 2 декабря, на сумму задолженности автоматически начнет начисляться пеня. Размер пени рассчитывается по формуле и составляет 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка России за каждый календарный день просрочки. При длительной просрочке налоговая служба может применить более серьезные меры, а именно обратиться в суд для взыскания задолженности, обязать работодателя удерживать часть зарплаты в счет погашения долга и прочее", - сказал он.

Сенатор также отметил, что для удобства налогоплательщиков доступно несколько способов оплаты: личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или портале "Госуслуги", онлайн-сервисы банков-партнеров по УИН или QR-коду из уведомления, а также отделения банков и отделения почтовой связи по бумажной квитанции.

Если платеж оформлен и отправлен до конца дня 1 декабря, пеня начисляться не должна, так как срок уплаты налога считается соблюденным, заключил сенатор.