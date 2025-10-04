Россиянам в 2026 году станет доступен межрегиональный перенос мобильного номера

Это даст возможность сохранить свой контакт при переезде в другой субъект страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Услуга межрегионального переноса номера будет доступна в 2026 году, это позволит сохранить привычный номер при переезде в другой субъект России. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"Россия стоит на пороге важного изменения в сфере мобильной связи - запуска услуги межрегионального переноса номера. Сегодня механизм позволяет сохранить свой номер телефона при смене оператора, но только в пределах одного региона. Это означает, что человек, переезжая из Москвы в Казань или из Екатеринбурга в Краснодар, фактически вынужден был заводить новый номер. Теперь ситуация меняется. Межрегиональный перенос даст возможность сохранить привычный номер при переезде в другой субъект страны, - сказал он. - Услуга уже прошла пилотное тестирование и должна заработать в полном объеме в 2026 году".

Для миллионов россиян, как отметил Шейкин, нововведение - это не просто удобство, а реальная экономия времени и сил, ведь номер телефона сегодня - это не только средство связи, но и доступ к банковским сервисам, "Госуслугам", мессенджерам и другим цифровым сервисам. "Особенно востребованной эта услуга станет среди студентов, которые уезжают учиться в другой регион, специалистов, меняющих место работы, а также семей, переезжающих на новое место жительства", - добавил он.

Запуск механизма межрегионального переноса номера - это также шаг к формированию более гибкого и конкурентного телеком-рынка, считает сенатор. По его словам, абоненты получат больше свободы при выборе оператора и региона, а конкуренция между компаниями усилится, что в конечном счете положительно скажется на качестве связи и тарифах.

Ранее Минцифры подготовило проект постановления о возможности межрегионального переноса номера. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Раньше такой возможности не было, а перенести номер можно было только внутри одного региона.