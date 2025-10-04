"Воркутауголь" увеличила инвестиции в развитие Воркуты в 25 раз

На благоустройство, развитие инфраструктуры, социальные проекты и благотворительность направлено более 500 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 4 октября. /ТАСС/. "Воркутауголь" увеличила капиталовложения в развитие Воркуты в Республике Коми в 25 раз - до 780 млн рублей за последние три с половиной года. После смены собственника предприятия реализуются масштабные проекты в сфере благоустройства, развития инфраструктуры, социальных проектов города, сообщили ТАСС в компании.

"Объем финансовых вложений в Воркуту к 2025 году вырос более чем в 25 раз по сравнению с прошлыми периодами и за три с половиной года превысил 780 млн рублей. Из них только за 2024-2025 годы в рамках соглашения о сотрудничестве между компанией и правительством Республики Коми, а также по инициативе "Воркутаугля" на благоустройство, развитие инфраструктуры, социальные проекты и благотворительность направлено более 500 млн рублей", - сообщили ТАСС на предприятии.

В частности, установлены 11 современных детских игровых комплексов, оборудованные всем необходимым для активного и безопасного отдыха. На Центральной площади Воркуты появились карусель для детей и взрослых, бассейны с сухими залами. Приобретены учебные внедорожники - багги для школьников и созданы современные мастерские для студентов Воркутинского арктического горно-политехнического колледжа. Приобретены новые музыкальные инструменты и организованы учебно-тренировочные сборы для детей.

В рамках отдельных соглашений с правительством региона направлено 37,4 млн рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и перрона аэропорта Воркуты, а также на проектирование Усинского водовода, который снабжает водой всю Воркуту и близлежащие поселки. Полная изношенность водовода - это многолетняя проблема Воркуты, за решение которой взялись власти вместе с компанией.

Воркута - город с населением 57 тыс. человек, одна из 16 опорных территорий Арктической зоны РФ. Около 6 тыс. жителей заняты на угледобыче и во вспомогательных производствах градообразующего предприятия "Воркутауголь", которое с декабря 2021 года входит в состав ООО "Русская энергия" корпорации AEON. До этого угольным активом владело ПАО "Северсталь".