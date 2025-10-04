Цены на локализованные авто для такси в России доходят до 7 млн рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Стоимость локализованных машин для такси базовой комплектации варьируется от 749 тыс. до 7 млн рублей, выяснил корреспондент ТАСС.

Ранее Минпромторг РФ опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Под критерии разработчиков законопроекта о такси попадают более 20 моделей от 6 отечественных брендов: Lada, УАЗ, Sollers. Evolute, Voyah и "Москвич".

Так, модели бренда Lada стоят от 749 тыс. рублей до 2 млн 239 тыс рублей.

Стоимость автомобилей Ульяновского автомобильного завода варьируется от 1 млн 480 тыс. до 4,4 млн рублей. Цены на автомобили "Москвич" варьируются от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Цены на гибридные автомобили Voyah доходят до 7 млн рублей. А стоимость электромобилей Evolute варьируется от 1,5 млн до 4 млн рублей.

"Безусловно, фаворитами станут автомобили от "Моторинвеста" перекрывающее практически все сегменты в перевозке пассажиров как в экономичной, так и в премиальной линейках. Пока выглядит странным отсутствие в списке автомобилей BG, но это, скорее, временная задержка. Сильные позиции займет Haval со своим близким к идеалу сочетанием цены и дизайна. Lada будет заметным игроком в регионах, но в Москве и Питере останется нишевым игроком. В общем, все ожидаемо", - сказал ТАСС президент группы компании Favorit motors Владимир Попов.