Число проектов Университета Иннополис в области ИИ выросло на 50% за год

Вуз получает большое количество заказов из сфер нефтепереработки и сельского хозяйства

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Университет Иннополис на 50% увеличил количество проектов в области искусственного интеллекта в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС директор Университета Иннополис Искандер Бариев на полях форума Digital Innopolis Days.

"Искусственный интеллект - тренд серьезный. Более 50% рост у нас по количеству проектов в области искусственного интеллекта за год. <...> Мы являемся одним из флагманских центров развития искусственного интеллекта в России, федеральным центром. Конечно, помимо задач, проектов, мы выделяем задачи по фундаментальным исследованиям, делаем серьезные, сложные публикации", - сказал он.

По словам Бариева, вуз получает большое количество заказов из сфер нефтепереработки, сельского хозяйства. "Тренд в использовании компьютерного зрения в производственных задачах. <...> Отдельные задачи - так называемое внедрение агентов искусственного интеллекта. Это, наверное, в 2025 году, самый популярный запрос", - сказал Бариев.

Университет Иннополис специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Российский IT-вуз сотрудничает с 54 академическими партнерами из 25 стран и с 400 индустриальными партнерами. В портфеле университета - 538 коммерческих и грантовых проектов.