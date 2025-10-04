В Подмосковье каждый третий соцпредприниматель занят в сфере допобразования

На втором месте бизнесмены, предоставляющие услуги по дневному уходу за детьми, отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 900 социальных предпринимателей насчитывается в Московской области. Почти каждый третий из них работает в сфере дополнительного образования, об этом сообщила ТАСС зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Сегодня в Подмосковье социальный статус получили уже более 900 предпринимателей. Почти треть из них, 287 субъектов МСП, занята в сфере дополнительного образования для детей и взрослых. На втором месте предприниматели, занятые в сфере предоставления услуг по дневному уходу за детьми, 183 субъекта МСП. На третьем - сфера медицины, где занят 131 субъект МСП", - сказала Зиновьева.

Она также рассказала, что предприниматели, развивающие бизнес в сфере дополнительного образования, открывают различные кружки и секции для детей и взрослых. Например, в городском округе Красногорск открыт центр иностранных языков "Сфера".

По ее словам, среди соцпредприятий, специализирующихся на предоставлении услуг по дневному уходу за детьми, наиболее часто встречаются детские сады. Так, в Балашихе работает частный детский сад "Бэби бум". Предприятие также получило статус социального.

Как отметила Зиновьева, социальные предприниматели Подмосковья часто реализуют физкультурно-оздоровительные проекты, открывают дома культуры и дома народного творчества. В общей сложности такие проекты реализуют 56 субъектов МСП.

Как напомнили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, для получения социального статуса предпринимателям необходимо подать заявку на региональном портале госуслуг.