Нилов: к первому чтению в проекте бюджета закреплены все соцгарантии

В главном финансовом документе закладываются "приличные средства для решения самых насущных, самых актуальных" вопросов страны, отметил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Выполнение всех социальных обязательств закреплено в проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы уже к первому чтению. Об этом в интервью ТАСС сказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, в главном финансовом документе закладываются "приличные средства для решения самых насущных, самых актуальных" вопросов страны, в том числе связанных с проведением СВО.

"Что касается социальной политики, социальной сферы, хочу подчеркнуть, несмотря на все имеющиеся ограничения, санкции, потребности, актуальные вопросы, актуальные проблемы, в полном объеме все социальные обязательства будут выполнены", - сказал депутат. Он отметил, что "в проекте бюджета к первому чтению в этой части все уже закреплено".

В частности, по словам Нилова, речь идет об индексации минимального размера оплаты труда, касающейся около 4,5 млн работающих граждан. "Размер МРОТ, а значит, и их доход вырастет выше, чем уровень прогнозной инфляции, а я уверен, и фактической", - сказал парламентарий. Также предусмотрено увеличение прожиточного минимума, всех пособий и пенсий. В частности, страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января 2026 года.

"Деньги на все это будут заложены в случае принятия того бюджета, который уже представлен в Госдуму", - подчеркнул депутат. "Я не исключаю, что ко второму чтению могут быть еще какие-то вещи скорректированы, как это было в прошлом году", - отметил Нилов.

Правительство России 29 сентября направило на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов.