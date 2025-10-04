Россияне в сентябре чаще продавали наличные доллары и евро, чем покупали

Обменных операций с американской валютой было больше в 3,2 раза по сравнению с европейской

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Наличные доллары и евро россияне в сентябре чаще продавали, чем покупали. При этом обменных операций с американской валютой было в 3,2 раза больше, чем с европейской, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть у ТАСС).

Так, доля наличных продаж долларов составила 52%, а покупок - 48%. Наличные евро в сентябре также, как и доллары, чаще продавали, чем покупали.

По данным "Русского стандарта", средний чек конвертации американской валюты в сентябре 2025 года составил $472, а евро - 580.

"В фокусе внимания на российском рынке в сентябре было решение ЦБ по ключевой ставке. Как и ожидалось, она была снижена, несмотря на рост проинфляционных рисков. <…> Снижение ключевой ставки, конечно, немного сыграло против рубля, но сентябрьское снижение ставки уже было заложено в курсе национальной валюты", - прокомментировал для ТАСС ситуация на валютном рынке директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

По прогнозам эксперта, к концу года курс доллара превысит 90 рублей.