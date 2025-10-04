Кабмин ввел экспортную пошлину на масличный лен до 31 августа 2026 года

Помимо этого кабмин ввел тарифную квоту на беспошлинный вывоз произведенной на территориях Приморского края и Амурской области кукурузы за пределы ЕАЭС до 31 декабря 2025 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Правительство РФ установило таможенную пошлину на вывоз масличного льна за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 августа 2026 года, а также ввело квоту на экспорт кукурузы из Приморья и Амурской области до конца 2025 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Ставка вывозной пошлины [на масличный лен] составит 10% от таможенной стоимости сырья. Решение будет действовать до 31 августа 2026 года. Оно направлено на стимулирование загрузки мощностей по переработке льна и поддержку оптимального баланса между внутренним рынком и поставками сырья на экспорт", - говорится в сообщении.

Помимо этого кабмин ввел тарифную квоту на беспошлинный вывоз произведенной на территориях Приморского края и Амурской области кукурузы за пределы ЕАЭС до 31 декабря 2025 года. Квота на экспорт из Приморского края составит 280 тыс. тонн, а из Амурской области - 130 тыс. тонн.

Как отметили в правительстве, мера принята с учетом прогнозного баланса производства и потребления кукурузы на Дальнем Востоке. Это поможет продать местным производителям излишки за рубежом, если на продукцию не будет спроса в соседних регионах.