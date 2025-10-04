Rutube удалил около 20 тыс. потенциально опасных для детей видео

Кроме того, видеохостинг заблокировал около 5,8 тыс. аккаунтов и 738 трансляций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Национальный видеохостинг Rutube с января 2025 года выявил и удалил около 20 тыс. видео с потенциально опасным для детей контентом, также заблокировано более 5,8 тыс. аккаунтов и 738 трансляций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Rutube.

"Все видеоролики, которые загружаются на Rutube, проходят обязательную модерацию. С января 2025 года на платформе было удалено около 20 тыс. потенциально опасных роликов для детей, заблокировано более 5,8 тыс. аккаунтов и 738 трансляций", - сообщили в пресс-службе.

Ежемесячная аудитория Rutube в России составляет уже в районе 80 миллионов человек, по данным Mediascope. "При этом реальное количество зрителей может быть намного выше, ведь с одного аккаунта зачастую смотрит видео вся семья, в том числе и дети. Поэтому Rutube так важно позаботиться о качестве контента и его безопасности для самых юных зрителей, а также доказать родителям, что они могут доверять видеохостингу", - отметили в пресс-службе.

Для того чтобы все ролики соответствовали требованиям российского законодательства, работает команда модераторов, а также подключены современные технологии и искусственный интеллект, добавили в Rutube.