WSJ: OpenAI просит страны Восточной Азии инвестировать в разработку ИИ-чипов

Руководитель корпорации Сэм Альтман также намерен совершить визит в Объединенные Арабские Эмираты с целью привлечения финансирования

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Руководитель корпорации OpenAI Сэм Альтман посетил ряд стран Восточной Азии и намерен совершить визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с целью привлечения финансирования для ускорения разработки новых чипов на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

С конца сентября глава компании-разработчика ChatGPT посетил принадлежащий КНР Тайвань, Южную Корею и Японию, где провел встречи с представителями компаний Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Foxconn, Samsung и SK Hynix. Как отмечают собеседники издания, Альтман стремился убедить эти компании, многие из которых являются поставщиками производителя чипов Nvidia, нарастить производственные мощности и отдать приоритет заказам OpenAI.

Кроме того, Альтман планировал также обратиться к инвесторам в ОАЭ для привлечения средств на финансирование инфраструктурного расширения и исследований OpenAI.

Текущая рыночная капитализация OpenAI составляет около $500 млрд, что сопоставимо с такими корпорациями, как Netflix и Exxon Mobil, отмечает издание.