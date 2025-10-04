Роспатент зарегистрировал товарный знак The Polo/Lauren Company

Заявка на регистрацию товарного знака Polo была подана из Нью-Йорка 28 февраля

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак американской компании The Polo/Lauren Company, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных службы, заявка на регистрацию товарного знака Polo была подана из Нью-Йорка 28 февраля 2025 года. Срок истечения действия товарного знака - 10 лет с момента подачи заявления на его регистрацию.

Товарный знак регистрируется по классу № 3 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает различные виды косметических и туалетных немедицинских продуктов.

Polo Ralph Lauren - бренд одежды, созданный американским дизайнером Ральф Лореном в 1968 году. В 1983 году корпорация включила в свой ассортимент предметы декора, подушки, постельные и банные принадлежности, мебель и даже строительную краску. Со временем "Ральф Лорен корпорейшн" расширила сферу деятельности, включив в нее производство часов, ресторанный бизнес, онлайн-продажи и др.