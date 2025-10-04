В Москве на МЦД-4 запустили юбилейную 100-ю "Иволгу 4.0"

У состава черный матовый корпус с ярко-красными буквами "МЦД" и цифрой "100"

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. На МЦД-4 запустили 100-ю "Иволгу 4.0" в эксклюзивной ливрее, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Сотая "Иволга" - особенный состав. Пассажиры ждали ее появления, и сегодня она вышла на маршруты. Это символ развития Московского транспорта, сочетание инженерии, дизайна и комфорта пассажиров. Выпустив черную юбилейную "Иволгу" на МЦД-4, Москва вновь показала пример того, каким должен быть современный городской транспорт. Развиваем МЦД по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - приводят в департаменте слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Там же добавили, что у 100-й "Иволги" черный матовый корпус с ярко-красными буквами "МЦД" и цифрой "100".