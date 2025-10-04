Зеленский ввел очередные санкции против российских юридических и физлиц

В частности, в список попали АО "Нефтеавтоматика" и ООО "Курганхиммаш"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский своими указами продлил и ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о персональных санкциях в отношении физических и юридических лиц России.

Так, утверждается, что в первом документе санкции введены против российских физических и юридических лиц. В частности, в список попали АО "Нефтеавтоматика" и ООО "Курганхиммаш". Вторым указом Зеленский продлил действие санкций против ряда лиц и компаний, введенных в 2023 году на два года. Третьим документом санкции вводятся в отношении юридических и физлиц, которых украинские власти считают связанными с нефтяным сектором РФ.

Санкции введены сроком на 10 лет. Они традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, а также лишение всех украинских госнаград.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан Украины и других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем СНБО принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.