Эксперт Попенко рассказал про отопительный сезон на Украине в 2025 году

Глава местного Союза потребителей коммунальных услуг считает, что он будет сложнее того, что был в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон на Украине в 2025 году будет сложнее предыдущего, возможны отключения газа. Таким мнением поделился глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Нам будет намного сложнее в этот отопительный сезон, чем в прошлый", - сказал он в эфире украинского телеканала "Новости. Live". По его словам, тяжелую ситуацию понимают и те, кто отвечает за этот вопрос в стране.

"Так, в первую очередь, можно говорить и про "Нафтогаз", который не стал ждать. <...> [компания] продолжает искать возможность закупки газа на заграничных рынках и берет кредиты как в украинских, так и в иноземных банках для того, чтобы иметь прямые и непрямые контракты. И продолжает импортировать газ", - напомнил он.

При этом эксперт отметил, что ситуация с собственной добычей газа критическая: потеряно уже 40-45% газа, а риск роста потерь до 60-70% вполне реален.

"Отопительный сезон будет очень сложный. Я не исключаю отключений или ограничений подачи газа как для частного сектора, так и теплокоммунэнерго", - резюмировал Попенко.

Ранее сообщалось, что Минэнерго Украины планирует накопить к отопительному сезону в подземных хранилищах газа 13,2 млрд куб. м. По состоянию на 5 сентября было накоплено 11,4 млрд куб. м. Однако остаются риски, в частности в отопительный сезон 2024 года Украина забрала из газохранилищ почти весь имеющийся газ, кроме того, уже в прошлую зиму вводилось снижение потребления газа для ряда промышленных предприятий. Помимо этого, из запланированных на 2025 год 13,2 млрд куб. м около 2 млрд - не украинский газ, о чем официальные лица говорить не спешат. Так, по состоянию на 28 июля в общем объеме газа в хранилищах находилось 1,89 млрд куб. м в режиме так называемого "таможенного склада". Это означает, что владельцы газа могут в любой момент забрать его с хранения.

Проблема газового дефицита возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам. С конца января украинская компания "Нафтогаз" начала импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок.