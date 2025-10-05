В России введут новые правила расследования аварий в электроэнергетике

Новые нормы проверок вступят в силу с 1 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Новые правила расследования причин аварий и инцидентов в электроэнергетике приняты в России. Соответствующее постановление правительства, с которым ознакомился ТАСС, предусматривает вступление новых норм в силу с 1 января 2026 года.

Документ регламентирует полный цикл работы с авариями и инцидентами: от организации расследования, оформления его результатов и разработки мер по предотвращению повторных случаев до систематизации информации и предоставления отчетности.

Новыми правилами закрепляется риск-ориентированный подход: все технологические нарушения подразделяются на аварии и инциденты I и II категории в зависимости от тяжести последствий. Полномочия по расследованию распределены между Ростехнадзором и собственниками энергообъектов, а для менее значительных инцидентов II категории установлен упрощенный порядок учета.

Как отмечается в сопроводительных материалах, постановление не вводит новых обязательных требований для бизнеса, но изменяет уже существующие, а также корректирует действующие обязанности, запреты и ограничения.

До вступления в силу нового документа продолжат действовать прежние правила, установленные в октябре 2009 года.