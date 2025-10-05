Директор ЗАЭС: пережитые трудности и интеграция в РФ сплотили коллектив станции

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 5 октября. /ТАСС/. Пережитые за три года сложности, включая почти ежедневные обстрелы со стороны украинских войск, сплотили коллектив Запорожской АЭС. Объединила людей и совместная работа по интеграции станции в РФ, заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Сейчас наша деятельность упорядочивается, приводится в соответствие с требованиями законов РФ. Переходный период, каким бы он ни был мягким, все равно трудный. Потому что ты с одного мышления, понимания, с одних нормативных документов переключаешься на другие. И это вызывает, естественно, какие-то трудности дополнительные, требует затрат как моральных, так и физических. Сейчас это становится проще, поэтому я думаю, что этот факт, наверное, положительно влияет на работу и на взаимопонимание персонала и коллектива", - сказал Черничук. Он добавил, что единению коллектива способствовало и "совместное преодоление сложностей и угроз, вызванных обстрелами со стороны украинских войск".

При этом директор атомной станции подчеркнул, что и три года назад, когда станция вошла в состав РФ, сотрудники ответственно и с полной отдачей выполняли свою работу, несмотря на угрозы и шантаж со стороны киевского режима.

"Нельзя сказать, что коллектив в то время был не един. Те, кто оставался здесь и работал, делали свой осознанный выбор, они понимали, куда они идут, понимали те риски, которые их сопровождают. Может, не в полном объеме риски понимали. В какой-то момент времени опасались физического воздействия, потом началось моральное. В общем, люди знали, куда они идут, зачем. И финансовая или материальная составляющая была, наверное, даже не в первом десятке пунктов, из-за которых люди здесь оставались", - заверил собеседник агентства.

Запорожская область, на территории которой находится ЗАЭС, а также ДНР, ЛHP и Херсонская область по итогам состоявшихся в конце сентября 2022 года референдумов вошли в состав РФ в качестве полноценных субъектов. 5 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией. Правом эксплуатации ЗАЭС наделена российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденная корпорацией "Росэнергоатом", входящей в структуру госкорпорации "Росатом". Имущественный комплекс ЗАЭС является собственностью Российской Федерации.