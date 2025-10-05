Продажи Лабубу на Wildberries за месяц снизились почти на 40%

Сумма продаж упала до 457 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Продажи популярной игрушки Лабубу в натуральном выражении в сентябре 2025 года сократились почти на 40% по сравнению с августом, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

"В сентябре по сравнению с августом падение продаж продолжилось. По обороту на 52%, в натуральном выражении на 38%", - сказано в сообщении.

В августе 2025 года, впервые с появления Лабубу на витрине онлайн-ретейлера, аналитики зафиксировали падение продаж на 52% по сравнению с июлем до 457 млн рублей, а средний чек снизился на 18%.

По словам аналитиков компании, интерес к Лабубу был кратковременным. Подобные трендовые игрушки появлялись и раньше, а спрос на них сохранялся в течение нескольких сезонов. "В целом интерес к подобным новинкам стал носить сиюминутный характер. Например, знаменитые гуси-"обнимуси" продержались пару сезонов, а Хагги-Вагги всего лишь сезон. Предугадать, какой тренд завирусится следующим, очень сложно. Мы наблюдаем попытки заменить Лабубу куклами Фаглерами или Вакуку, но пока их популярность очень невелика. Одно можно сказать наверняка - новые тренды будут также скоротечны, как и Лабубу с "брейнротами", - отметили они.

Первые товары с упоминанием Лабубу появились на онлайн-платформе в июле 2024 года, их продажи оставались скромными до мая 2025 года. В марте 2025 года пользователи заказали на маркетплейсе менее 100 игрушек. Бурный рост начался в мае, когда оборот Лабубу по сравнению с апрелем увеличился на 4700% и достиг нескольких десятков миллионов рублей.

Популярность игрушек Лабубу продолжила расти, и в июне их продажи установили новый рекорд: по сравнению с маем оборот увеличился еще на 1190%. При этом средний чек снизился почти на 30% из-за расширения ассортимента товаров на маркетплейсе.

На Wildberries оборот зубастых монстров вплотную приблизился к миллиарду рублей, догнав по этому показателю хит продаж осенне-зимнего сезона прошлого года - антистрессовых лапок-сквиш.

Однако уже в июле, при сохранении крайне высоких объемов продаж игрушек в 1 млрд рублей, темпы прироста существенно замедлились - оборот практически не изменился, сократившись на несколько процентов. Средний чек при этом снизился еще на 20% по сравнению с июнем. После роста цифр в тысячи процентов становится очевидно, что рынок насытился и вышел на плато.