Роскачество: почти половина россиян не обращают внимание, где изготовлен товар

Только 28% опрошенных граждан сказали, что покупали продукты производства их региона

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Почти половина (47%) россиян не обращают внимание, где изготовлен товар, при этом 28% россиян покупали товары, произведенные в их регионе проживания, а 21% намеренно не покупали местную продукцию. Об этом рассказали ТАСС в Роскачестве по результатам опроса Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП).

В городах с численностью населения до 500 тыс. человек 40% не обращают внимание на товары местного производства. В Москве показатель выше - 55%. "Немного лучше обстоят дела с покупкой локальных товаров в Санкт-Петербурге: 34% петербуржцев ответили, что покупают местные товары", - отметили в Роскачестве.

Местными товарам из других регионов граждане интересуются больше, добавили эксперты. В ходе опроса 37% сказали, что покупали локальные товары, произведенные в регионах, которые они в разное время посещали. Не покупали такие товары 15%, а 43% сказали, что не обращали внимание на место производства товаров.

Выбирая между товаром локального производства из своего региона и товаром массового производства от известного бренда, 57% респондентов ответили, что предпочли бы второй вариант: 12% однозначно предпочли бы товар известного крупного бренда, а 45% ответили, что скорее выбрали бы товар известного бренда, чем местного производителя.

Опрос проводился среди 1,2 тыс. жителей городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек из всех федеральных округов.