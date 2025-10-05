В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения

В период их действия на запасной аэродром отправился один самолет

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля. Об этом сообщила Росавиация.

"Аэропорты Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна) - сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

По данным Росавиации, в период действия огранчиений на запасной аэродром отправился один самолет, совершавший рейс в Нижний Новгород.