Стоимость биткойна обновила исторический максимум и превысила $124,48 тыс.

По состоянию на 08:14 мск, биткойн ускорил рост и находился на отметке $125,18 тыс.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $124,48 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 08:11 мск, криптовалюта достигла $124,9 (+1,97%).

По состоянию на 08:14 мск, биткойн ускорил рост и находился на отметке $125,18 (+2,06%) тыс.

Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 14 августа 2025 года, когда криптовалюта достигала $124,47 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".