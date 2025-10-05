ТАСС: началась встреча восьми стран ОПЕК+

На ней стороны обсудят план по добыче нефти на ноябрь

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Встреча восьми стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, началась в онлайн-формате, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций. Участники встречи должны договориться о плане по добыче нефти на ноябрь.

Агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники незадолго до начала встречи сообщили, что "восьмерка" ОПЕК+ близка к согласованию увеличения добычи нефти в ноябре на 137 тыс. б/с, что эквивалентно решению восьми стран, принятому на прошлой встрече по добыче на октябрь.

Во встрече участвуют Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт.