Bild: в аэропорту Мюнхена установили лазерное устройство у ВПП из-за БПЛА

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Полиция Мюнхена на фоне произошедших в последнее время инцидентов с БПЛА установила лазерное устройство у одной из взлетно-посадочных полос аэропорта. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, в субботу вечером правоохранители готовились к возможному очередному появлению БПЛА над аэропортом Мюнхена в ночь на воскресенье. Две полицейские машины, как отмечает газета, устанавливали лазерное устройство на северной ВПП. Это устройство может использоваться для измерения расстояния до дронов.

Кроме того, в самом аэропорту, по данным Bild, было установлено 3 тыс. раскладушек. Как пояснил представитель аэропорта Флориан Штойер, в случае необходимости пассажиры получат одеяла, надувные матрасы, напитки и закуски.

В воскресенье аэропорт работает в штатном режиме. "Рейсы вылетели по расписанию 5 октября. Однако в отдельных случаях могут возникнуть некоторые последствия. Поэтому мы просим пассажиров продолжать проверять статус рейса на сайте авиакомпании перед поездкой в аэропорт", - говорится в заявлении на сайте воздушной гавани.

3 октября аэропорт Мюнхена вновь приостанавливал работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов. Это затронуло 6,5 тыс. пассажиров, которые в ночь на субботу застряли в воздушной гавани. Она возобновила работу только утром 4 октября. Это был уже второй подобный инцидент за последние несколько дней. Так, вечером 2 октября полеты из аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников.

Оперативное командование Бундесвера (ВС ФРГ) подтвердило, что участвует в борьбе с БПЛА и оказывает помощь МВД Баварии. Расследование инцидента ведет Центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом при прокуратуре Мюнхена.