В Госдуме объяснили, почему нельзя сделать обязательной 13-ю зарплату

Председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что эта мера может привести к сокращению зарплаты

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Введение в России обязательной 13-й зарплаты привело бы к обратному эффекту, когда работодатели будут сокращать месячные оклады работников. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя инициативы по закреплению в Трудовом кодексе РФ обязательной 13-й зарплаты или предновогодней премии работникам всех предприятий.

"Если норма будет обязательной в Трудовом кодексе, то она будет распространяться на всех работодателей - и государственные структуры, и структуры с госучастием, и муниципальные структуры, и коммерческие организации, и некоммерческие, например, ветеранские организации, или общество зоозащитников, или общество инвалидов. И насколько они смогут обеспечить выполнение такого жесткого требования законодательства, если им сказать, чтобы в обязательном порядке была выплачена 13-я зарплата всем своим сотрудникам? Конечно, это будет определенная нагрузка", - сказал Нилов.

По его словам, эта нагрузка с учетом ограниченности средств у работодателя "может привести к обратному". "Придется сократить месячную зарплату, чтобы выполнить требование выплатить 13-ю. Получим мы плюс от этого? Нет, не получим", - подчеркнул глава комитета Госдумы. "Поэтому таким путем, конечно, идти нельзя", - заключил он, подчеркнув, что нужно вместо этого добиваться постоянного повышения зарплат.

При этом Нилов отметил, что некоторые предприятия и сейчас в силу своих возможностей выплачивают 13-ю зарплату или предновогоднюю премию, иногда даже в размере больше одной зарплаты, и "можно только приветствовать и поддерживать, когда работодатель такие возможности находит". "Конечно, я за премирование, особенно если мы говорим про бюджетную сферу, особенно там, где сегодня дефицит кадров и где уровень зарплат очень невысокий: это и образование, и здравоохранение, и социальное обслуживание, сфера культуры и, конечно, правоохранительные органы", - подчеркнул парламентарий.