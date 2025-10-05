В РФ лекарства для диабетиков могут начать закупать за счет налога на газировки

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов предложил выделять дополнительно 3,3 млрд рублей ежегодно с акциза на сладкие напитки

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Госдума выдвинула инициативу дополнительно выделить средства на покупку лекарств для больных сахарным диабетом за счет косвенного налога на сладкие напитки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

По данным издания, зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов предложил выделять дополнительно 3,3 млрд рублей ежегодно с акциза на сладкие напитки для закупки лекарств, показанных при диабете. Это позволит закупать лекарственные препараты для определенной группы пациентов.

Как отмечается в документе Наумова, обеспечение пациентов с сахарным диабетом второго типа кардио- и нефропротективными лекарствами будет способствовать снижению смертности и отсрочке инвалидизации.

Кроме того, как отмечает издание, депутат предложил создать отдельный перечень препаратов, которые будут закупать для пациентов в рамках проекта по борьбе с диабетом.