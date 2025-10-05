В аэропорту Берлина восстановили работу системы обслуживания пассажиров

Представитель аэропорта сообщила, что специалисты компании начали проводить масштабные испытания безопасности

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Электронная система обслуживания пассажиров в международном аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) имени Вилли Брандта восстановлена спустя две недели после кибератаки, совершенной на системы регистрации и посадки пассажиров общеевропейского поставщика подобных услуг. Об этом представитель воздушной гавани сообщила агентству DPA.

"Центральная система поставщика услуг Collins Aerospace вновь работает с утра воскресенья", - заявила представитель берлинского аэропорта. При этом она добавила, что IT-специалисты компании аэропорта начали проводить масштабные испытания безопасности в выходные дни. Пока они проходят успешно. "Начиная с понедельника, авиакомпании будут постепенно подключаться к системе", - подчеркнула представитель воздушной гавани.

Стойки регистрации и выходы на посадку будут постепенно подключаться в соответствии с согласованным планом ввода в эксплуатацию, указывает DPA. Тогда ситуация должна нормализоваться и для путешественников, которым недавно приходилось терпеть более длительное ожидание при регистрации, посадке на рейс и получении багажа.

Поставщик услуг аэропорта стал объектом кибератаки 19 сентября. Хакерская атака парализовала электронные системы, используемые для обслуживания пассажиров и обработки багажа. Особенно пострадали стойки регистрации. С тех пор авиакомпании стали проводить регистрацию пассажиров частично вручную, а частично с использованием внешних технологий.

Кроме берлинского аэропорта, о технических проблемах и сбоях в системе регистрации из-за кибератаки сообщали воздушные гавани Лондона, Брюсселя и Дублина. В Агентстве ЕС по кибербезопасности (ENISA) заявили, что причиной перебоев в работе нескольких крупных аэропортов Европы стал вирус-вымогатель.