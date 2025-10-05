Авиационные службы Болгарии сообщают о возможных помехах в работе GPS

Для осуществления полетов доступны стандартные навигационные системы, в том числе первичная радиолокация, голосовая связь и системы захода на посадку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Авиационные службы Болгарии предупредили всех пользователей воздушного пространства о возможных помехах или некорректной передаче данных глобальной спутниковой навигационной системой и, в частности, GPS. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерской службе Софии.

"Поступили сообщения о возникновении помех и подмены данных в пределах воздушного пространства страны, экипажам рекомендуется сохранять бдительность и о каждом таком факте сообщать диспетчерам", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что для осуществления полетов доступны стандартные навигационные системы, в том числе первичная радиолокация, голосовая связь и системы захода на посадку, - они работают в штатном режиме. Как ожидается, предупреждение о возможных сбоях в работе системы навигации будет действовать до конца ноября.

Ранее авиационные службы пяти стран Балтийского региона уже предупредили о возможных сбоях GPS. Речь идет о Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. Все воздушные суда, которые входят в воздушное пространство этих стран, предупреждают, что не исключена некорректная работа GPS, а экипажи просят докладывать диспетчерам обо всех случаях пропадания сигнала или поступления неправильных данных.

Кроме того, о возможных сбоях GPS на северо-востоке страны сообщили авиационные власти Великобритании. Собеседник ТАСС в диспетчерской службе Лондона ранее отмечал, что в период с 6 по 17 октября с 08:00 до 17:00 по всемирному времени (с 11:00 до 20:00 мск) возможно "подавление сигнала в радиусе до 30 морских миль (55 км - прим. ТАСС) от места расположения источника". "Помехи могут повлиять также на устройства управления беспилотными летательными аппаратами - приемники GPS могут периодически или полностью выходить из строя или выдавать неверную информацию о местоположении", - заметил собеседник агентства, указав непосредственным местом расположения источника окрестности города Ньюкасл-апон-Тайн.