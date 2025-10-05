Реклама на ТАСС
В аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика ввели временные ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов
Редакция сайта ТАСС
22:20
обновлено 22:25
© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика.

Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Сочи, Н. Новгород (Стригино), Геленджик, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. 

