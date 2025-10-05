В аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика ввели временные ограничения
22:20
обновлено 22:25
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика.
Об этом сообщили в Росавиации.
"Аэропорты Сочи, Н. Новгород (Стригино), Геленджик, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.