В аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика ввели временные ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика.

Читайте также

Что делать, если отменили или задержали рейс

Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Сочи, Н. Новгород (Стригино), Геленджик, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.