В аэропорту Сочи задерживаются 24 рейса

Задержки наблюдаются как по внутренним, так и международным направлениям

СОЧИ, 6 октября. /ТАСС/. Вылет и прилет 24 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, где ночью были введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Задержки наблюдаются как по внутренним, так и международным направлениям, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

На 02:30 мск на вылет задерживаются 11 рейсов, из них 3 международных, на прилет задерживаются 13 рейсов, из них 3 международных.