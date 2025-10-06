В Рослесхозе заявили, что беспилотники никогда не смогут заменить лесников

Лесные специалисты обладают специфическими знаниями, пояснил заместитель руководителя организации Александр Панфилов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Беспилотники в лесном хозяйстве имеют большое будущее, однако никогда не смогут заменить лесников. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов.

"Никогда беспилотники не заменят лесника, я уверен. На самом деле беспилотная авиация имеет огромное будущее, в том числе в лесном хозяйстве. Но это только инструмент в руках специалиста. Многие вещи можно делать более эффективно с применением БПЛА: охранять леса от пожаров, бороться с вредителями, помогать лесной охране, контрольно-надзорным органам. Но в любом случае лесного специалиста нельзя заменить никем в силу специфичности применяемых им знаний, но повысить эффективность специалистов можно", - сказал Панфилов.

По его словам, в ближайшее время при применении беспилотников в лесах будет необходимо решить ряд технологических вопросов. В частности, БПЛА очень эффективны там, где максимально оцифрована среда. Для них нужны спутниковая связь, трансляторы, искусственный интеллект.

"Многие проблемы могут быть решены, как мне кажется, в течение ближайших пяти-десяти лет. Вспомним, как быстро развивались мобильные телефоны. Примерно такая взрывная история нас ждет с применением БПЛА. В лесном хозяйстве беспилотники будут ушами, глазами, руками и приборами лесников", - добавил представитель Рослесхоза.