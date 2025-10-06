Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум

По состоянию на 05:12 мск цена на драгметалл составила $3 947,4 за унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 949 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 05:02 мск, цена на драгметалл составляла $3 950 за тройскую унцию (+0,97%). По состоянию на 05:12 мск стоимость золота замедлила рост до $3 947,4 за унцию (+0,9%).