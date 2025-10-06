Fly By Metrics: в России запустили аналог TgStat для каналов в Max

Сервис создан компанией-разработчиком мессенджера для структурирования быстрорастущей экосистемы и предоставления сводных метрик по активности и динамике площадок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Аналог TgStat для Telegram - сервис для анализа данных MaxStat.IO в национальном мессенджере Мах запустили в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании-разработчика Fly By Metrics.

"6 октября 2025 года начала работу платформа MaxStat.IO - российский сервис для анализа данных о каналах в национальном мессенджере Max. Сервис создан компанией-разработчиком Fly By Metrics для структурирования быстрорастущей экосистемы и предоставления сводных метрик по активности и динамике площадок", - рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что MaxStat.IO разработан для сбора аналитики по медиаполю в Max. "Мы сами столкнулись с нехваткой достоверных данных, когда искали площадки для собственных размещений. Поэтому создали инструмент, который собирает статистику по каналам, формирует каталог и предоставляет сводные данные для анализа аудитории и содержания публикаций", - рассказали в компании.

Также в дальнейшем развитии платформы разработчики планируют внедрение в MaxStat.IO ИИ-инструментов для сравнения нескольких каналов и сопоставления их с профилями в других соцсетях.

Данные по каналам в Max

Согласно данным MaxStat.IO за период с 12 по 26 сентября 2025 года, в мессенджере Max создано более 6,4 тыс. активных каналов. Наибольшее число площадок приходится на категории "Новости и СМИ" и "Политика". По данным сервиса, эти категории формируют основную часть аудитории - 5,5 млн и 4,3 млн подписчиков соответственно. Кроме того, существенное количество подписчиков также собрали блоги, правовые и экономические проекты.

Каналами-лидерами по количеству подписчиков стали "Кремль. Новости" - 444,3 тыс. подписчиков, "Мир сегодня с Юрием Подолякой" - 378,7 тыс. подписчиков, "Соловьев" - 230,9 тыс. подписчиков.

Наибольшие темпы роста, активно наращивающих аудиторию в сентябре 2025 года, зафиксированы у каналов "Центр безопасности Max", "Дмитрий Медведев" и Colonelcassad.

О компании-разработчике

Fly By Metrics - российская ИТ компания, которая разрабатывает и эксплуатирует программное обеспечение для аналитики социальных медиа и публичных источников данных. Разработчики создают собственные облачные сервисы, API и программные модули, автоматизирующие сбор, хранение и обработку данных, трансформируя их в удобные метрики, отчеты и дашборды для бизнеса. Деятельность компании включает НИОКР, разработку, внедрение и сопровождение программного обеспечения по модели SaaS и on premises.