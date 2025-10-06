Инвестиции в проектируемый туркластер в Севастополе оценили в 40 млрд рублей

Его общая площадь составит более 20 га

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Проектирование крупного туристического кластера на северной стороне Севастополя началось, на данном этапе объем частных инвестиций в него оценивается в 40 млрд рублей, сообщили ТАСС в правительстве Севастополя.

Планы по строительству крупного туристического комплекса в этом районе озвучиваются уже несколько лет. По итогам Петербургского международного экономического форума 2022 года губернатор Михаил Развожаев сообщал, что объем инвестиций оценивается в 15 млрд рублей. Позднее он уточнял, что проект предполагает не только создание курортной инфраструктуры мирового уровня, но и строительство социальных объектов и благоустройство пляжа и набережной.

"Проект туркластера на северной стороне подразумевает комплексное развитие заброшенной и неблагоустроенной территории, а также строительство масштабного курортно-рекреационного комплекса с конференц-центром на северной стороне города Севастополя, в районе поселка Любимовка. Объем частных инвестиций составит 40 млрд рублей", - говорится в ответе на запрос агентства.

Уточняется, что концепция предусматривает создание курортно-рекреационного комплекса на 2,8 тыс. номеров, конференц-центра на 1,5 тыс. человек, пляжа с благоустроенной набережной, спа-комплекса, ресторанов и сопутствующей туристической инфраструктуры. Зонирование территории также включает в себя парк, спортивные и детские зоны, бассейны. Общая площадь кластера составит более 20 га. Будет создано около 1 тыс. рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.

По данным правительства, уже разработана концепция реализации проекта, получено согласование на дальнейшие работы на градостроительном совете при правительстве Севастополя. Уже создана пляжная инфраструктура и благоустроена территория пляжа, инвестор начал работу в качества оператора на этом участке.

"Осуществляется проектирование и получение исходно-разрешительной документации", - добавляется в сообщении.