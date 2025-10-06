В России в сентябре средняя цена на новые китайские авто выросла на 1,5%

Показатель составил 3,6 млн рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость новых китайских автомобилей в России в сентябре выросла на 1,5% в сравнении с августом 2025 года и составила 3,6 млн рублей. Об этом говорится в исследовании "Авто.ру оценка", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"Средняя стоимость китайского автомобиля тоже поднялась в сентябре до 3,59 миллиона рублей, что на 1,5% выше, чем в августе", - сказано в исследовании.

В нем также отмечается, что на фоне оживления интереса покупателей после снижения ключевой ставки, сокращения доли авто 2024 года выпуска на складах и уменьшения скидок от производителей средняя стоимость новых машин снова начала расти.

Так, средняя цена нового отечественного автомобиля за сентябрь также увеличилась на 71 тыс. рублей, достигнув 1,66 млн рублей.

По итогам сентября лишь в пяти регионах цены на новые автомобили снизились более чем на 1%. Сильнее всего подешевели машины в Ставропольском крае (-10%), Тульской (-8,6%) и Воронежской (-4,5%) областях.

Наибольшее снижение стоимости в сентябре показали гибридные автомобили - лидерами стали модели Seres M7 (-6%; 6,57 млн руб.), Voyah Dream (-6%; 8,39 млн руб.) и Seres M5 (-5,5%; 5,64 млн руб.