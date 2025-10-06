В аэропорту Сочи задержали семь рейсов

Причиной стали ранее введенные ограничения

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила о задержке на прилет в Сочи и вылет из города семи рейсов из-за ранее введенных ограничений в аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"В связи с вводимыми минувшей ночью ограничениями по использованию воздушного пространства в районе аэропорта Сочи перенесено время отправления и прибытия следующих рейсов: U6-462 Сочи - Домодедово, U6-172 Сочи - Домодедово, U6-242 Сочи - Домодедово, U6-619/620 Сочи - Челябинск - Сочи, U6-2661 Сочи - Душанбе, U6-145/146 Самара - Сочи - Самара, U6-219/220 Екатеринбург - Сочи - Екатеринбург", - говорится в сообщении.

В настоящий момент аэропорт Сочи возобновил работу и начал отправку рейсов согласно очередности. Ранее сообщалось, что из-за действия ограничений задерживается вылет и прилет 24 рейсов.