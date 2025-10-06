Ростех продаст долю в "Авиаэкспорте"

Стартовая цена составит 336 млн рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" выставила на торги долю в 15% во внешнеэкономическом объединении "Авиаэкспорт", говорится на сайте дочерней компании Ростеха "РТ-Капитал".

Заявки принимаются до 9 октября, датой торгов назначено 14 октября. Стартовая цена - 336 млн рублей.

Продаваемые акции находятся в собственности Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех). Компании принадлежат четыре нежилых помещения и одно здание в Москве.

"Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха владеет 15% акций "ВО Авиаэкспорт", что не дает возможности участвовать в управлении компанией. Данный актив не задействован в обслуживании и поставках запчастей для техники ОАК. Корпорация обладает собственными компетенциями по обслуживанию и поставке запчастей для произведенной ее предприятиями техники", - сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

Основная часть дохода "ВО Авиаэкспорт" идет за счет сдачи в аренду недвижимости в Москве. "Реализация непрофильных активов осуществляется согласно утвержденной Ростехом программе", - добавили в госкорпорации.

На сайте "Авиаэскпорта" говорится, что это специализированная внешнеэкономическая организация, представляющая широкий спектр внешнеторговых услуг как в авиационной, так и в других сферах общепромышленного направления. С момента создания в 1961 году "Авиаэкспорт" занимается продвижением продукции отечественной авиационной промышленности гражданского назначения за рубеж.