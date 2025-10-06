Решетников заявил, что высокие ставки повлияли и на потенциал роста экономики РФ

Министр экономического развития России отметил постепенное замедление инфляции

Редакция сайта ТАСС

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Высокие ставки сказались на показателях предприятий и напрямую повлияли и на потенциал роста экономики России. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

"В результате совместных усилий правительства и Банка России наблюдаем постепенное замедление инфляции. Обратная сторона этого процесса - жизнь в условиях высоких ставок. Это уже сказалось на показателях предприятий. Привело к сокращению прибыли, снижению уровня рентабельности, а, следовательно, и будущих инвестиций. То есть, напрямую повлияло и на потенциал роста экономики", - отметил он.