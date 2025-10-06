Решетников: ключевым внутренним риском остается траектория смягчения ДКУ

Министр экономического развития также отметил важность влияния денежно-кредитных условий на инвестиционную и потребительскую активности

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Ключевым внутренним риском остается траектория смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ) и их влияние на инвестиционную и потребительскую активности. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

