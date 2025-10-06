Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Решетников: ключевым внутренним риском остается траектория смягчения ДКУ

Министр экономического развития также отметил важность влияния денежно-кредитных условий на инвестиционную и потребительскую активности
Редакция сайта ТАСС
06:22
обновлено 06:32

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Ключевым внутренним риском остается траектория смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ) и их влияние на инвестиционную и потребительскую активности. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

"Ключевым из внутренних рисков остается траектория смягчения денежно-кредитных условий и их влияние на инвестиционную и потребительскую активности", - отметил он. 

РоссияРешетников, Максим Геннадьевич