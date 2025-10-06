Названы лидеры голосования за символы для новой купюры в 500 рублей

Академическая галерея в Пятигорске вышла на первое место

Академическая (Елизаветинская) галерея © Collection Maykova/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 1,4 млн россиян уже приняли участие в онлайн-голосовании за символы для новой банкноты в 500 рублей, которое стартовало 1 октября и завершится 14 октября. За изображение Академической (Елизаветинской) галереи в Пятигорске в качестве символа для новой купюры проголосовали свыше 400 тысяч человек, свидетельствуют промежуточные данные, размещенные на сайте Банка России.

В ходе онлайн-голосования за символы для новой банкноты 500 рублей сменился лидер. Академическая (Елизаветинская) галерея вышла на первое место, набрав 425 тысяч голосов. Ранее фаворитом считалось скульптурное изображение орла на горе Горячей, за шесть дней голосования за него отдали свои голоса 119 934 человека. За изображение горы Бештау голоса отдали голоса 66 тыс. россиян.

В голосовании за символ для оборотной стороны безусловным лидером стала гора Эльбрус, набравшая 322 187 голосов. На втором месте Грозный-Сити, за который проголосовали 285 091 человек.

Всего в голосовании приняли участие более 1,4 млн россиян.

"В список для голосования для лицевой стороны вошли достопримечательности города Пятигорска, для оборотной стороны — известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа", — говорится в сообщении ЦБ.

Ознакомиться со всеми претендентами на символ для новой купюры в 500 рублей можно на сайте Банка России. По итогам голосования будет составлен рейтинг символов, которые художники Банка России и АО "Гознак" будут использовать при разработке дизайна банкноты в качестве изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка.

Голосование завершится 14 октября в 12:00 мск. Представить обновленную 500-рублевую банкноту планируется во втором полугодии 2026 года.