Эксперт Серов: рост урожайности гречихи исключает ее подорожание на рынке России

Председатель постоянного комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии отметил, что гречка - культура, которую можно убирать и после дождей, "она не так сильно теряет свои качества"

БАРНАУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Прогнозы о неизбежном резком росте цен на гречку не имеют под собой достаточных оснований. Как сообщил ТАСС председатель постоянного комитета Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов, стабильности рынка в том числе способствует ситуация в Алтайском крае, который традиционно является одним из главных производителей гречихи в стране и формирует значительную часть валового сбора.

"Валовый сбор как всегда больше половины России соберем. Урожайность ее в этом году повыше, чем в прошлом-позапрошлом годах. Погода пока, конечно, не позволяет массово [убирать урожай с полей], но приступили. <…> Поэтому не надо нагнетать на рынке ситуацию, что опять все будет дорожать", - сообщил Серов, добавив, что гречка - культура, которую можно убирать и после дождей, она не так сильно теряет свои качества.

В середине сентября на экспортном форуме "Зерно Сибири" генеральный директор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко назвал необоснованными разговоры о нехватке гречки для внутреннего потребления. Он отметил, что сильное снижение посевных площадей нивелирует более высокая урожайность, и в России будет собрано порядка 880-900 тыс. тонн. Этого объема вполне хватит и на внутреннее потребление, и на экспорт, отметил эксперт.

Алтайский край - крупнейший производитель гречки в РФ. Продукция поставляется в том числе в Госрезерв, где проходит проверку на соответствие ГОСТ. Урожай гречихи, собранный в Алтайском крае в 2023 году, составил 929 тыс. тонн и стал рекордным за всю историю сбора культуры в регионе.