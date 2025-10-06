"Катюша" начала выпуск плат из российского текстолита для принтеров

Первым модулем стал считыватель бесконтактных карт СК424

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Компания "Катюша" - российский производитель принтеров, МФУ и программного обеспечения - начала серийное производство первой на рынке электронной печатной платы для принтера, изготовленной из отечественного текстолита. Об этом говорится в сообщении компании.

Первым модулем стал считыватель бесконтактных карт СК424 собственной разработки.

"В РРПП (реестр российской промышленной продукции - прим. ТАСС) был включен первый радиоэлектронный модуль от компании "Катюша" на отечественном текстолите - новый считыватель бесконтактных карт, и это только начало. К 2027 году планируем перевести электронные модули в наших устройствах на российский текстолит и увеличить долю российской ЭКБ (электронная компонентная база - прим. ТАСС). В абсолютных цифрах использование этого материала составит около 1 млн квадратных дециметров, или 400 тыс. плат в год", - отметил гендиректор компании "Катюша" Максим Виноградов, слова которого приводятся в сообщении.

Считыватель СК424 работает совместно с системой управления печатью "Смарт принт", также разработанной "Катюшей". Решение позволит продолжить последовательное замещение иностранных решений по управлению печатным парком, отметили в компании.