Онлайн-марафон "Мой бизнес. Креативный код" пройдет 10 октября

Событие проведет Минэкономразвития РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ проведет онлайн-марафон "Мой бизнес. Креативный код" для начинающих и действующих предпринимателей из креативных индустрий. Мероприятие станет образовательной частью форума "Креативный код. Россия", который будет проходить 9-10 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что ключевые темы марафона - цифровые технологии, маркетинговые стратегии, финансовые инструменты и программы господдержки для уверенного масштабирования креативных проектов. В онлайн-марафоне примут участие 10 экспертов: руководители ведущих российских компаний, представители креативных проектов, лидеры отраслей и общественные деятели. Программа дня включает дискуссии, которые охватят все направления креативных индустрий, презентации лучших практик и встречи с представителями крупнейших компаний страны.

"Онлайн-марафоны зарекомендовали себя как эффективный инструмент поддержки предпринимателей. Наш предыдущий проект "Мой бизнес - мое будущее" привлек более 350 тысяч уникальных зрителей и собрал свыше полумиллиона просмотров, что подтвердило высокий интерес бизнеса к такому формату. В этот раз мы уделяем особое внимание креативным индустриям. Это динамично развивающийся сектор экономики, у которого есть свой уникальный запрос на знания и практические инструменты. Эксперты поделятся опытом, как выявлять и использовать тренды, превращать креативные идеи в востребованные продукты, находить новые рыночные ниши, а также как применять меры государственной поддержки для масштабирования проектов", - отмечает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

В качестве ведущих бизнес-эфиров выступят журналисты информационного агентства ТАСС. В рамках дискуссии будут рассмотрены перспективные тенденции развития креативного бизнеса и инновационные подходы. Спикеры также представят успешные кейсы из собственной практики.

"Креативные индустрии сегодня становятся важным фактором развития российской экономики. Поддерживая онлайн-марафон "Мой бизнес. Креативный код", ТАСС стремится показать, как новые идеи и инициативы предпринимателей формируют конкурентоспособность страны. В их числе проекты, которые показывают пример ответственности перед обществом и окружающей средой. Наше агентство активно участвует в информационной поддержке ЭКГ-рейтинга (Экология, Кадры, Государство), мы включили его в свой сервис "ТАСС.Экономика", который предоставляет возможности для глубокого анализа и эффективного управления бизнес-процессами. Также с новостями ТАСС можно будет познакомиться в центрах поддержки малого и среднего бизнеса "Мой бизнес". Освещая все общественно значимые инициативы Минэкономразвития, мы показываем, как государственная политика и бизнес-инициативы в регионах меняют жизнь к лучшему. И участие спикеров ТАСС в онлайн-марафоне - это прекрасная возможность поделиться нашим опытом, а также рассказать о том, как креативный подход помогает компаниям находить нестандартные решения и быстрее адаптироваться к новым условиям", - отметил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте бизнесмарафон.рф. Участники получат доступ к видеозаписи эфира и материалам спикеров, которые будут направлены по электронной почте, указанной при регистрации.

ТАСС - генеральный информационный партнер.