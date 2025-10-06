Пункты пропуска на российско-казахстанском участке границы работают в штатном режиме

Таможенные органы не осуществляют проверочные мероприятия в пунктах пропуска на границе России и Казахстана и не оказывают влияния на прохождение через них транспортных средств и далее по территории РФ, сообщили в ФТС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Все пункты пропуска на российско-казахстанском участке границы работают в штатном режиме, скопления автомобилей нет, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.

"С 19 сентября на территории Казахстана за пределами пунктов пропуска образовались скопления грузовых транспортных средств, ожидающих въезда в Российскую Федерацию. В настоящее время все пункты пропуска, расположенные на данном участке, работают в штатном режиме. Скопление автомобилей непосредственно в пунктах пропуска отсутствует", - отметили в ФТС.

Там напомнили, что таможенные органы не осуществляют проверочные мероприятия в пунктах пропуска на границе России и Казахстана и не оказывают влияния на прохождение через них транспортных средств и далее по территории России.

Вблизи российско-казахстанского участка границы на трассах, по которым проходят основные транспортные потоки, работают мобильные группы таможенных органов, которые осуществляют выборочный контроль и проверку транспортных средств с целью предотвращения незаконного перемещения товаров.

"Проверочные мероприятия осуществляются на территории Российской Федерации строго в соответствии с законодательством. Если все документы в порядке, проверка занимает не более восьми минут", - уточнили в ФТС.

В ведомстве подчеркнули, что ввоз товаров по "серым" схемам приводит к потерям российского бюджета. "Важно отметить, что в большинстве случаев это товары народного потребления весьма низкого качества, использование которых может создать прямую угрозу жизни и здоровью потребителей", - указали в ФТС.