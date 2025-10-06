В России подготовили новый план развития конкуренции до 2030 года

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал ключевой целью формирование эффективной конкуренции

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Станислав Красильников/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Подготовлен новый пятилетний план развития конкуренции в России, ключевая цель - формирование эффективной конкуренции. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на оперативном совещании вице-премьеров с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"С учетом меняющихся социально-экономических условий и цифровой трансформации экономики по вашему, Михаил Владимирович (Мишустин - прим. ТАСС), поручению подготовлен новый пятилетний национальный план развития конкуренции на период до 2030 года. Документ подготовлен с учетом предложений органов государственной власти, общественных, бизнес объединений и направлен в первую очередь на достижение национальный целей и задач, поставленных президентом России. Ключевая цель плана - формирование эффективной конкуренции на всех уровнях власти", - отметил он.

По словам Новака, среди основных задач плана снятие барьеров для бизнеса, повышение эффективности управления государственной собственностью, развитие финансовых рынков, инновационных и высокотехнологичных отраслей.

Документ включает конкретные меры по совершенствованию конкурентной среды в образовании, здравоохранении, транспорте, торговле, агропромышленном комплексе и других секторах.

Планом предусмотрен ряд мероприятий, включая: выявление и пресечение картелей, разработку региональных дорожных карт по развитию конкуренции, расширение сотрудничества с антимонопольными органами стран БРИКС и ШОС, обеспечение антимонопольного регулирования цифровых платформ для предотвращения злоупотреблений монополистов, перевод процедур обжалования в цифровой режим, создание сервиса подбора земельных участков для сельского хозяйства и государственного портала о спросе и предложении на инновационную продукцию, усовершенствование процедуры рефинансирования ипотечных кредитов.

Отмечается, что реализация плана обеспечит дальнейшее развитие конкуренции, что будет способствовать устойчивому росту экономики, достижению справедливого баланса цен, а также повышению качества продукции и услуг.